Incidente stradale a Pollenzo: traffico bloccato

Traffico bloccato a Pollenzo a causa di un incidente stradale, in cui un veicolo è in corso di romozione da parte del carro attrezzi.



Non si conoscono al momento maggiori dettagli su eventuali feriti coinvolti. E' attesa sul posto l'ambulanza del 118 per gli accertamenti del caso.



A gestire la viabilità i carabinieri di Alba.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO