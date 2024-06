La Fondazione Crc presenta il nuovo bando Patrimonio Culturale e il volume "manifesta Bellezza"

Giovedì 27 giugno, alle ore 17 a Cuneo al Rondò dei Talenti, appuntamento con la presentazione del volume “Manifesta Bellezza” e della nuova edizione del bando Patrimonio Culturale.

Il volume, realizzato con la collaborazione scientifica del Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, restituisce una rilettura in prospettiva di 50 interventi sostenuti. Durante l’incontro verrà tracciato un excursus tra le esperienze virtuose sostenute e le opportunità che mette a disposizione la nuova edizione del bando.



In occasione della pubblicazione di “Manifesta Bellezza”, 36 tra i progetti censiti all’interno del volume apriranno le porte nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 giugno. Un'opportunità unica per visitare luoghi non sempre aperti al pubblico, scopri tutti i beni che aderiscono all’iniziativa!