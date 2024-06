A Diano d'Alba giochi e laboratori conclusione del progetto “EXPLORAction: Spianamento San Sebastiano spazio da vivere”

Il Comune di Diano d’Alba propone sabato 29 giugno una giornata di attività, giochi e laboratori a conclusione del progetto “EXPLORAction: Spianamento San Sebastiano spazio da vivere” che ha visto la partecipazione di molti giovani, persone con disabilità e oltre 250 allievi di diversi istituti comprensivi della provincia di Cuneo da settembre 2023 fino a giugno 2024.

Le attività di sabato 29 giugno sono proposte in collaborazione con Cooperativa E.R.I.C.A. e Associazione culturale Colline e Culture presso Spianamento San Sebastiano, luogo dall’antica storia che dopo un attento restauro è tornato ad essere uno spazio a disposizione della comunità. Il progetto proposto alla Fondazione CRC ha voluto infatti valorizzare la Tenuta San Sebastiano come luogo di attività all’aperto con i giovani di diverse provenienze per conoscere la storia di questo luogo e per essere coinvolti in attività outdoor di plogging, orienteering, yoga, pet therapy ed esperienze sensoriali.

Le attività di sabato 29 giugno si terranno presso Spianamento San Sebastiano in Via San Sebastiano n. 2 con un programma così definito: dalle 9.30 alle 12 la Cooperativa E.R.I.C.A. (https://www.cooperica.it/) organizzerà una “Plogging Session” una gara a squadre incentrata sulla raccolta di rifiuti nel centro storico di Diano d’Alba; nel pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 saranno organizzati giochi a stand sulla filiera del riciclo, l’economia circolare e la sostenibilità presso Tenuta San Sebastiano.

L’Associazione culturale Colline e Culture, che dal 2013 si occupa nel territorio di Langhe e Roero di valorizzazione, attività culturali e turistiche, organizza lungo la giornata visite guidate e una speciale “caccia al dettaglio” per tutti coloro che vorranno scoprire il centro storico di Diano d’Alba attraverso aneddoti e giochi che intratterranno grandi e bambini.

Per tutte le attività il luogo di incontro è Spianamento San Sebastiano in Via San Sebastiano n. 2 a Diano d’Alba (CN).

L’evento si svolge grazie al contributo della Fondazione CRC all’interno del bando “EXPLORA” 2023-2024.

La partecipazione è rivolta a tutti, in particolare modo alle famiglie. Tutte le attività sono gratuite ma è consigliata la prenotazione a questi contatti:

Associazionecollineculture@gmail.com