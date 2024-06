Bilancio attivo e prospettive future: il Miac si prepara all’Assemblea dei Soci

Il Miac si avvicina all’Assemblea dei Soci, prevista per giovedì 4 luglio, dimostrandosi un’Istituzione solida e in continua evoluzione, pronta a cogliere le sfide future con ottimismo e determinazione. L’Assemblea dei Soci sarà un’importante occasione per discutere e condividere queste prospettive, consolidando ulteriormente il ruolo del Miac nel panorama economico e innovativo regionale, partendo da un Bilancio 2023 che si chiude con un utile di circa 30.000 euro, evidenziando una situazione economico-finanziaria in equilibrio.

Inoltre, la commissione di valutazione delle Manifestazioni d’interesse per la riqualificazione e la valorizzazione del complesso immobiliare in località Ronchi di proprietà del Miac e che comprende circa 50.000 mq idonei a ospitare attività produttive, terziarie e di servizi, ha individuato due progettualità di particolare rilevanza. Questi progetti, proposti da società di importanza nazionale e internazionale, sono in fase di definizione per arrivare alla presentazione di una proposta formale che includerà tempi, modalità e importi.

Per le aziende del settore Agrifood il Miac ha identificato una nuova offerta di servizi di grande interesse, riguardante la tecnologia innovativa del trattamento ad alta pressione (Hpp-High Pressure Processing). Questa tecnologia, non ancora presente sul territorio regionale, garantisce la sicurezza alimentare preservando le proprietà organolettiche e nutrizionali dei prodotti, prolungandone la “shelf life”. Tale processo è adatto per una vasta gamma di alimenti e bevande, in particolare per prodotti a base di frutta e verdura, e risponde alla crescente domanda di metodi di conservazione poco invasivi che mantengano i principi attivi originali, oltre ad essere in linea con le normative sanitarie dei mercati esteri, facilitando così l'espansione internazionale delle imprese del settore.

Il Polo di Innovazione Agrifood, di cui Miac è soggetto gestore, dopo aver consolidato il proprio ruolo e la propria presenza nell’ecosistema dell’innovazione regionale, è ora in grado di fungere da promotore di nuovi servizi e progettualità complementari alle iniziative sopra descritte, offrendo così ulteriori opportunità di crescita e sviluppo per le imprese del settore.