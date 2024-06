Maltempo, chiusa la strada per San Giacomo di Entracque

A seguito dell'ordinanza di chiusura della strada per San Giacomo di Entracque, all'altezza del Ponte delle Rovine, emessa dalla Provincia di Cuneo in data odierna e considerando il bollettino dell'Arpa che indica livello di allerta giallo, il sindaco Gian Pietro Pepino avvisa la popolazione che non sarà possibile per i veicoli, raggiungere il paese di Entracque dalla frazione di San Giacomo fino al termine delle precipitazioni e al ripristino della sicurezza sulla Strada Provinciale 301.



"Al momento - spiega - non si ravvisano condizioni di pericolo nella Frazione tali da richiedere l'emissione di ordinanza di evacuazione.

Al fine di scongiurare possibili situazioni di pericolo è comunque richiesta la massima allerta ed è VIETATO avvicinarsi al torrente Gesso e ai suoi affluenti. Sarà cura dell'Amministrazione comunale di Entracque assumere ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari in caso di aggravamento della situazione al fine di scongiurare ogni pericolo.

Tali eventuali provvedimenti saranno tempestivamente resi noti nelle forme e nei modi previsti."