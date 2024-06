Svelata a Garessio l'ultima tela realizzata da Giorgetto Giugiaro

È stata svelata nel pomeriggio di sabato 22 giugno l'ultima opera pittorica realizzata dal noto designer Giorgetto Giugiaro. Si tratta di una tela - di importanti dimensioni, circa 9x5 metri - dedicata al Battesimo di Gesù, compiuto da Giovanni Battista sulle rive del fiume Giordano, ed è un sentito omaggio a Garessio, paese d'origine di Giugiaro e alla chiesa che la ospita insieme alle altre opere firmate Giugiaro.

"La mia pittura vuole illustrare i momenti di queste rappresentazioni sacre ancora vive, con l'intento di ritrarre i veri protagonisti: sia quelli attuali che quelli del passato, grazie a foto di repertorio” - ha sottolineato Giugiaro - "ho voluto arricchire la chiesa e questa ritualità con quattro quadri di cui l’ultimo, presentato in questa occasione, dedicato non al Mortorio ma proprio alla chiesa: il momento in cui Giovanni Battista battezza Gesù. Nessuna ambizione personale, ma una semplice e appassionata interpretazione di quel momento”.

In contemporanea alla presentazione - molto partecipata e con la presenza del neo sindaco Luciano Sciandra - nella piazza antistante la chiesa sono state esposte tre vetture storiche di differenti epoche che segnano la storia personale, professionale e imprenditoriale di Giorgetto e di Fabrizio Giugiaro: l'Alfa Romeo 2600 del 1960, la Giugiaro Structura del 1998 e la GFG Kangaroo del 2019.