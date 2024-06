Inalpi premia il Team Erp Champion

Si è conclusa mercoledì 19 giugno la prima fase dei lavori del Team ERP Champion, il gruppo di lavoro – formato da dipendenti Inalpi, individuati come key user – utenti chiave - dei diversi comparti – dal commerciale all’acquisto di materie prime, dall’amministrazione alla qualità e controllo di gestione, dai trasporti e logistica alla finanza, dalla produzione industrial e consumer al settore latte (ricevimento – produzione e filiera) alla reportistica.

Il Team ERP Champion hapartecipato attivamente alla stesura delle procedure operative di tutti gli ambiti aziendali definendo un primo importante risultato: lo sviluppo di contenuti che - a partire dal mese di giugno - possono essere consultati da ogni dipendente Inalpi, attraverso l’accesso al portale SharePoint, strumento integrato con i Manuali della Qualità e le Istruzioni Operative.

Ed è quindi a ognuno di loro che - mercoledì 19 giugno - Inalpi ha consegnato, alla presenza del presidente Inalpi Ambrogio Invernizzi, dell’AD di InLab Solutions Jean Pierre Studer, dei referenti del progetto Cristina ten Kortenaar e Renato Restagno – l’attestato con il quale hariconosciuto il contributo significativo di ognuno dei componenti del Team ERP Champion.

Un percorso che rispecchia quella filosofia Inalpi fatta di partecipazione e di cammini condivisi. Il lavoro sviluppato dal Il Team ERP Champion rappresenta infatti oggi uno strumento prezioso per migliorare le attività di ogni comparto, un percorso a cui seguirà un processo di ulteriore sviluppo per rendere Inalpi un sistema sempre più integrato.

Il lavoro del Team è stato uno strumento utile per la condivisione della conoscenza aziendale nell’ambito degli sviluppi di Knowledge Management, sottolineando l'importanza di creare una cultura della condivisione delle conoscenze. La peculiarità del Team è stata la trasversalità fra i diversi enti aziendali: ha permesso di contribuire a creare una cultura comune di collaborazione e scambio.

La consegna degli attestati al Il Team ERP Champion rappresenta quindi il secondo importante obiettivo che si inserisce in una storia recente fatta di scelte e innovazione. Era infatti marzo 2023 quando Inalpi ha avviato - con un kick off ufficiale – il nuovo ERP, il nuovo sistema gestionale in grado di integrare tutti i principali processi aziendali. Un sistema che fa colloquiare e mette in connessione ogni singolo comparto: dalla gestione della materia prima, alla pianificazione della produzione secondo le richieste del mercato, definendone tempi e quantitativi, che integra i processi logistici, quelli finanziari, che supporta il settore ricerca e sviluppo come la gestione degli acquisti.

Un unico sistema di gestione che concorre ad efficientare ogni comparto, che rende il “sistema Inalpi” un sistema unico, in grado di comunicare e scambiare informazioni, migliorando le performance e abbattendo le dispersioni di tempo. Un nuovo sistema che si integra anche con i nuovi magazzini automatizzati, una delle novità dell’ultimo triennio, e con il sistema di analisi di InLab Solutions.

E anche questo passo rappresenta, in qualche modo, un ulteriore e nuovo segnale innovativo. La ricerca della soluzione più adatta, quella che doveva rispondere ai necessari requisiti, è stata lunga e complessa. Un percorso articolato che aveva come obiettivo l’identificazione di un sistema che potesse supportare l’organizzazione di Inalpi che, per molti versi, rappresenta un modello unico nell’ambito del settore lattiero caseario italiano.