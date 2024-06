Cuneo, i Salotti interculturali si chiudono con lo spettacolo “Elogio della creolità: viaggio attraverso l’identità creola”

Dopo 2 incontri molto partecipati, i Salotti Interculturali dell’Associazione MiCò APS si avviano a chiusura.

Venerdì 28 giugno dalle ore 20.45, presso la Casa del Quartiere Donatello (Via Augusto Rostagni 23L, Cuneo), si terrà il terzo e ultimo appuntamento della rassegna, con il titolo “Elogio della creolità: viaggio attraverso l’identità creola”, nel quale due artisti parigini – Mattia Pastore e Claudy Corvo – guideranno il pubblico in una performance teatrale per riflettere sulla fluidità, le contraddizioni e le continue riconfigurazioni che caratterizzano le identità contemporanee.

I processi di creolizzazione costituiscono una porta d’accesso alla ricchezza e alla complessità alla base delle dinamiche di ricomposizione delle identità individuali e collettive, nonché uno strumento per interrogare le visioni fisse ed essenzialiste delle culture. Dal punto di vista del colonialismo intersezionale – fil rouge che ha unito tutti gli incontri della rassegna 2024 – quest’ultimo appuntamento vuole essere un’occasione per riflettere sull’interdipendenza dei rapporti di potere attraverso il vissuto di un uomo nero, omosessuale emigrato in Francia.

La performance teatrale favorirà l’immersione nell’universo creolo: lo scambio tra attori e pubblico farà emergere i sentimenti, le opinioni o le convinzioni dei partecipanti nel loro rapporto con il mondo, sulle questioni culturali e identitarie sollevate con l’obiettivo di far emergere le tensioni, le resistenze, ma soprattutto le possibilità di arricchimento reciproco derivanti dai processi di creolizzazione.

Fin dalla sua prima edizione, l’intento della rassegna “Salotti interculturali” è stato quello di ricreare un contesto informale e familiare che favorisse il dialogo: tra persone, tra pubblico ed espertə, tra arte e parole.

Venerdì 28 giugno, con l’ultimo Salotto, si cercherà di creare un momento di incontro e conversazione tra culture invitando il pubblico a ripensare le concezioni tradizionali di cultura e appartenenza per abbracciare una visione più sfumata e aperta della diversità umana. A.P.S. MiCò Corso Vittorio Emanuele II 11 CUNEO

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Casa del Quartiere Donatello, Emmaus Cuneo, Comitato Vivere la Costituzione e Birrificio Agricolo Kauss. L’ingresso è a offerta libera.