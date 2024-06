La Regione Piemonte presente alla fiera forestale internazionale Boster - Bosco e Territorio di Oulx

Anche quest'anno, come per le passate edizioni, la Regione Piemonte sarà presente alla fiera forestale internazionale Boster - Bosco e Territorio, a Oulx (TO) dal 28 al 30 giugno.

In questo contesto, il Settore Foreste della Regione Piemonte si apre al pubblico allestendo presso il proprio stand uno spazio informativo e proponendo momenti di incontro e approfondimento. In particolare site invitati Venerdì 28 giugno dalle ore 14:30 alle 15:30 nello Spazio conferenze della fiera dove i componenti del Comitato Tecnico Regionale per le Foreste e il Legno (CTRFL) incontrano gli operatori del settore forestale.

Durante l'incontro, il comitato presenterà il proprio lavoro e offrirà un momento di confronto con le imprese forestali. Il Comitato Tecnico Regionale per le Foreste e il Legno svolge diverse funzioni cruciali per la gestione e la valorizzazione delle risorse forestali e del settore legno nella regione.

È organo consultivo e di supporto tecnico scientifico della Regione in materia di programmazione forestale regionale, con particolare riferimento alla pianificazione, alla selvicoltura, arboricoltura da legno, pioppicoltura, vivaistica forestale, tartuficoltura, trasformazione e commercio dei prodotti forestali, formazione professionale, sistemazioni idraulico forestali, ingegneria naturalistica, alpicoltura, prevenzione dagli incendi boschivi e dalle altre avversità biotiche e abiotiche

Dal 2024 per la prima volta da quando è stato istituito, grazie alla fiducia dimostrata da tutti i suoi componenti, la presidenza è stata data alle imprese forestali con la nomina dell’ASOFOR Associazione Operatori Forestali che ha anche un ruolo nel Direttivo di CONAIBO – Coordinamento Nazionale delle Imprese Boschive.

In questo contesto ASOFOR ha una funzione di raccordo con la prima filiera del legno e vuole operare per affiancare le imprese forestali nella crescita, sostenendo ed incentivando la professione dell’operatore forestale nel rispetto delle normative vigenti, fornendo supporto tecnico agli associati in campo tecnico e normativo, sostenendo e sviluppando il dialogo regionale ed interregionale all’interno della filiera con l’obbiettivo di trovare soluzioni sostenibili e nello stesso tempo capaci di garantire la crescita economica del settore e, non per ultimo, rappresentare i propri iscritti presso gli Enti Pubblici e Territoriali in particolare presso Tavoli Tecnici, Tavoli di filiera.