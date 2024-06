MEMO4345 e Santuario di Monserrato aderiscono a Manifesta Bellezza

La provincia di Cuneo racchiude un patrimonio complesso di beni culturali: chiese, cappelle, fortificazioni, castelli, palazzi storici e siti archeologici che rappresentano le radici della nostra storia. Dal 2016 Fondazione CRC ha tracciato un percorso per preservare questo patrimonio attraverso il sostegno a interventi di restauro e conservazione ma anche di valorizzazione, con il duplice obiettivo di salvaguardare la bellezza dei luoghi ma anche di dare nuova vita agli spazi attraverso il coinvolgimento delle comunità, la diffusione della conoscenza e la promozione turistica.



Il volume Manifesta Bellezza, realizzato con la collaborazione scientifica del Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, restituisce una rilettura in prospettiva degli interventi sostenuti. Tra questi, il restauro della parte esterna del Santuario di Monserrato.



Per l’occasione è stato programmato un week-end di apertura straordinaria (29/30 giugno) dei beni culturali selezionati all’interno del volume in quanto altamente rappresentativi del percorso di tutela, restauro e valorizzazione promosso in questi anni in provincia di Cuneo.



Domenica 30 giugno l’Associazione Santuario di Monserrato proporrà una visita guidata con inizio alle ore 16.30 tenuta da Peano Ilaria. In occasione di Manifesta Bellezza la visita guidata sarà gratuità. Ritrovo qualche minuto prima sul sagrato del Santuario.

Alle ore 18 reading letterario a cura di Donatella Signetti e Ric Meynardi: insieme scopriremo il romanzo Matteo Bussola, L’invenzione di noi due (Einaudi 2020 e 2022)

Inoltre: Sabato 29 e domenica 30 giugno MEMO4345 proporrà visite guidate al percorso multimediale dedicato alla Shoah (90 minuti) con inizio la mattina alle ore 10.30, il pomeriggio alle ore 14.30 e alle 16.30. Posti limitati, vivamente consigliata la prenotazione (tel. 0171 266080 – e-mail: info@memo4345.it). In occasione di Manifesta Bellezza sarà garantito il biglietto ridotto (3 euro) per ogni partecipante alle visite guidate; gratuità per bambini al di sotto dei 6 anni, visitatori con disabilità e loro accompagnatori, possessori tessera Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta. Ritrovo qualche minuto prima all’ingresso dell’ex chiesa di Sant’Anna, a lato del Memoriale della Deportazione, stazione ferroviaria di Borgo San Dalmazzo.



Scopri di più su Manifesta Bellezza al link: https://fondazionecrc.it/manifesta-bellezza/