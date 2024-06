Nominata la nuova Giunta comunale a Sanfrè

Le recenti elezioni amministrative hanno sancito a Sanfrè la vittoria della lista di Giuseppe Barberis, eletto sindaco con 891 preferenze (55,97%) contro i 701 voti della lista guidata da Marco Bergesio (44,03%) e portato in consiglio comunale 8 seggi alla maggioranza e 4 alla minoranza.

Il paese roerino, che conta poco più di 3000 abitanti, sarà quindi amministrato con uno spirito di cambiamento nella continuità con il precedente lavoro della Giunta di Giovanni Pautasso, realizzando il programma condiviso venerdì 21 giugno, durante il primo consiglio della nuova amministrazione comunale, è stata nominata la Giunta, composta dal vicesindaco Marina Policriti, dall’assessore allo Sport e Polizia Municipale Mario Mammola, dall’assessore al Bilancio e Tributi Gianfranco Testa e da Silvia Vanni assessore alla Scuola e alle Politiche giovanili.

Completano il Consiglio Bozzi Francesca, Bruno Petiti, Marcello Milanesio, consiglieri di maggioranza, Marco Bergesio, Maria Mancuso, Luca Circhirillo e Maurizio Marengo consiglieri di minoranza.

Sono state tracciate le linee programmatiche della nuova Amministrazione, davanti ad un pubblico interessato e numeroso.

Ha dichiarato alla fine il neo sindaco Giuseppe Barberis:

“Ho raggiunto questo risultato grazie alla considerazione e stima che mi hanno attribuito i sanfredesi e di questo ne sono orgoglioso. Mi sento in dovere di ripagarli con il mio impegno per rilanciare il paese. Un progetto che stiamo portando avanti, nato con la precedente Amministrazione, riguarda la ristrutturazione dell'ex Asilo Rambaudi, per farlo diventare un luogo di incontro, studio, e uno spazio divulgativo per i giovani e per tutti coloro che vogliono crescere.”