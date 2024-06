Il Vallauri di Fossano vince 1° e 2° premio al concorso "Top of the Pid School" della Camera di Commercio di Cuneo

"Il concorso Top of the Pid School organizzato dalla Camera di Commercio di Cuneo ha l’obiettivo di valorizzare progetti innovativi e digitali realizzati dagli alunni degli Istituti scolastici cuneesi nell’ambito delle scienze STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Il Vallauri di Fossano si è aggiudicato il primo premio con il progetto SUNSHUTTER coordinato dal professor Mario Milanesio. Gli allievi del settore meccanica energia della classe 4A Castelletto Filippo, Quaranta Giovanni Battista e del settore informatica Costa Simone 5B hanno realizzato una persiana con pannelli fotovoltaici orientabili per l’esposizione solare sia in fase di chiusura che di apertura gestibile da remoto per la produzione di corrente elettrica e con il monitoraggio dell’energia prodotta.

Il progetto Sunshutter, nato da una esercitazione sul tema della transizione ecologica proposto in aula, si pone l'obiettivo di realizzare una persiana a lamelle orientabili con annesso impianto fotovoltaico; l'evoluzione presenta una integrazione smart di raccolta dati e di comando remoto delle lamelle orientabili; una comune persiana in alluminio è stata modificata affinchè le lamelle inclinate possano integrare piccoli pannelli fotovoltaici, in modo che la persiana mantenga la sua funzione originaria, duplice, di oscuramento e di difesa dall'irraggiamento solare termico estivo nelle ore pomeridiane dei locali interni, e assuma anche quella di produzione elettrica.

E' stata prevista e progettata anche una web app in grado di fornire indicazioni sulla produzione istantanea di energia elettrica, per mostrare lo storico produttivo insieme al risparmio prodotto alla luce del PUN medio. la possibilità infine di pilotare da remoto le lamelle, regolandone l'inclinazione per ottimizzare la luce che trapela in casa, rende il prototipo un dispositivo smart assolutamente interessante a livello commerciale.