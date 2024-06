Al Castello della Manta tornato le Sere d'Estate con il FAI

Da fine giugno a inizio settembre 2024 tornano gli appuntamenti serali nei Beni del FAI, da Nord a Sud della Penisola. Si prolunga l’orario di apertura per offrire un’esperienza unica ricca di eventi e di attività speciali.

Tutti i venerdì dal 28 giugno al 30 agosto, e ancora mercoledì 14 e giovedì 15 agosto, il Castello della Manta (CN), fortezza medievale che si staglia sullo sfondo del Monviso, ospiterà in giardino i Picnic al tramonto per cogliere a pieno l’incanto del giorno che volge al suo termine. Dopo aver gustato le prelibatezze proposte all’interno del cestino, al calar della notte seguiranno le visite speciali alla scoperta della fortezza e delle sale decorate con preziosi affreschi del Quattrocento e del Cinquecento. Una rara e intatta testimonianza della cultura cavalleresca. È possibile, inoltre, fruire del solo servizio di cestino picnic o della sola visita al Castello.

Nelle serate di sabato 20 luglio, 17 agosto e venerdì 20 settembre il Castello sarà il punto di partenza per Camminate con la luna piena, alla scoperta delle vie di natura e cultura nella Riserva della Biosfera del Monviso - MaB UNESCO. Il percorso consentirà di conoscere l’ambiente collinare e il paesaggio suggestivo intorno alla Manta attraverso sentieri e strade illuminate esclusivamente dalla luna piena. È necessaria la prenotazione online. Il percorso previsto è su terreno misto e non è adatto ai passeggini. Si consigliano abbigliamento comodo, scarpe adeguate e torcia. Possibilità di consumare il picnic al Castello o un aperitivo nel giardino prima della passeggiata. L’esperienza si svolgerà solo in caso di bel tempo. In caso di brutto tempo i visitatori saranno contattati per la modifica di programma.

In occasione della Notte di San Lorenzo, sabato 10 e domenica 11 agosto, i visitatori potranno partecipare A caccia di stelle cadenti. È previsto un picnic all’imbrunire con successiva visita serale in Castello. Il pubblico si raccoglierà in giardino e sarà possibile osservare la volta celeste con la supervisione di esperti astrofili. Un’occasione per rilassarsi e allo stesso tempo scoprire alcuni aspetti curiosi dell’astronomia in una splendida cornice storica e naturalistica. In caso di brutto tempo i visitatori verranno contattati per la modifica del programma.

Il cestino picnic è da prenotare all’indirizzo mail faimanta@fondoambiente.it a seguito della prenotazione online dei biglietti. Il costo del cestino picnic non è compreso nel costo del biglietto.

Le Sere FAI d’Estate al Castello della Manta si svolgono con il Patrocinio di Comune di Manta e Provincia di Cuneo.

Consulta il calendario completo e le informazioni dettagliate su www.serefai.it