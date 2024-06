Dronero: l’incredibile anno del Circolo Magico Blink

È un solido gruppo di amici e amanti dell’arte dell’illusione quello che a Dronero si ritrova ogni settimana per imparare segreti, provare e inventare trucchi con un’unica missione: imparare a stupire grandi e piccini.

Anche quest’anno Blink Circolo Magico ha concluso il suo anno all’insegna della meraviglia. Uno stupore che nella serata speciale e conclusiva si è manifestato proprio i soci del circolo magico più felice del mondo, quando si sono visti “comparire” Mago Smith, al secolo Giuseppe Bonomessi: “La serata Special Guest sorprende sempre - racconta Giulia, tra le più giovani e attive maghe di Blink - Il sipario è chiuso, noi soci ci accomodiamo nel teatrino e, all’apertura viene svelato l’ospite speciale, misterioso. Una bellissima occasione per incontrare personaggi davvero unici che oltre a qualche segreto, ci svelano gli aneddoti della loro carriera o vita. Magia e non…“

E di aneddoti da raccontare ne ha avuti davvero molti Mago Smith, maestro di molti prestigiatori locali nonché tra i fondatori del primo club della Granda: il Circolo Magico Cuneese. Nel corso sua carriera ha calcato i migliori palchi italiani e francesi, lavorando a fianco dei più grandi. Dalla sua amicizia con Tony Binarelli alle invenzioni e giochi studiati appositamente per le trasmissioni di Telemontecarlo, passando per gli immancabili e divertimenti cavalli di battaglia: è stata una serata di coinvolgenti risate ed emozioni, ma soprattutto di un caloroso applauso finale che ha commosso il grande artista, grato per tutto l’affetto ricevuto.

Quello del circolo magico Blink è stato, inoltre, un altro anno di grandi spettacoli per il pubblico. Ad inaugurare la magica stagione, il 7 ottobre scorso, uno spettacolo tutto firmato Blink: “Il Giro del mondo in 80 magie”. Al Cinema Lux di Centallo i maghi del circolo sono stati protagonisti di un coinvolgente show liberamente ispirato al romanzo "Le tour du monde en quatre-vingts jours" di Jules Verne. Sempre i soci si sono cimentati nel corso dell’anno in una nuovissima formula di spettacoli, i Blink Off, serate a tema, stravaganti a cominciare dal pagare il pubblico, insolite e divertenti nella caratteristica sede.

Straordinario successo ha avuto come sempre la rassegna magica Sim Sala Blink, appuntamento ormai attesissimo dal pubblico che ha portato nei teatri di Dronero, Busca e Cuneo illustri artisti internazionali, con sorprendenti esibizioni per grandi e piccini. Protagonisti della stagione 2023/2024 sono stati Brando y Silvana, Francesco Fontanelli, Andrea Fratellini e Vanni De Luca.

E poi ancora la SQuola di Magia, l’unica che fa la differenza e ama le differenze, proprio per la sua “Q”: istituita per imparare l’arte della prestigiazione ed entrare a far parte del circolo magico. Non sono mancate poi le importanti attività di volontariato Blink Social nelle case di riposo e le innumerevoli conferenze proposte ai maghi del circolo. Degne di nota quelle organizzate in collaborazione con il servizio conferenze del Club Magico Italiano, che ha permesso di far conoscere ai soci artisti internazionali che hanno spaziato tra carte, monete, mendelismo, magia da scena, corde e palline.

Memorabile è stata anche un’altra “apparizione” a sorpresa, con Special Guest Luca Bono. Considerato dai media tra i talenti magici più interessanti della sua generazione, per Luca Bono il primo importante riconoscimento è arrivato a soli 17 anni con la vittoria al Campionato Italiano di Magia, mentre due anni dopo si è aggiudicato il Mandrake d’Or, riconosciuto come l’Oscar dell’illusionismo. Da allora i successi si susseguono: fa televisione e gira il mondo Arturo Brachetti, suo maestro e amico. A Blink ha portato alcune sue idee che utilizza per stupire il pubblico dei social, promuovendo i suoi spettacoli. Nessun trucco televisivo, tanta pazienza, ingegno e immediatezza. La sua straordinarietà è quella di riuscire in pochi istanti a creare la meraviglia nel pubblico, in modo che si domandi: ma come ha fatto?

Incontri, sorprese, emozioni e magia sia per i soci che per gli artisti sul palco della caratteristica sede di Blink, accolti sempre da un entusiasmo travolgente: è proprio questo a rendere uniche le serate Special Guest.

“Un anno magico incredibile! Una chiusura di attività molto speciale con due ospiti e amici di Blink, Luca Bono e recentemente Mago Smith, che da tempo cercavamo di portare qui da noi - commenta il presidente Giorgio Barbero - Siamo giunti al termine del nostro nono anno di circolo e possiamo dire che la nostra attività, e per fortuna anche il nostro successo, non hanno conosciuto sosta. Siamo soddisfatti ed io sono orgoglioso di essere il presidente del circolo magico più felice del mondo: prima di tutto perché siamo un bel gruppo di amici, tutti diversi ma tutti uniti della prestidigitazione, ed in secondo luogo perché la magia è una forma d’arte straordinariamente aggregante ed eccezionalmente appassionante. Fin da bambini lo stupore ci accompagna, ci diverte e ci meraviglia… Ed allora cosa c’è di più appassionante se non studiare e approfondire l’arte dello stupore?

Noi ci divertiamo a capire il come, a escogitare i trucchi per manifestare la meraviglia in chi guarda. Per questo ci chiamiamo Blink, che significa lampeggio ma anche sbattere le palpebre, quel movimento così naturale quando ci si meraviglia.Grazie all’amministrazione comunale che da sempre ci supporta, grazie ai nostri sostenitori, al consiglio direttivo, a tutti i soci e ovviamente al nostro pubblico.

Continuate a seguirci anche sui nostri social perchè per il prossimo anno stiamo già lavorando sul programma, sulla rassegna e sul nostro spettacolo… Poi qualcos’altro bolle in pentola, anche perché nel 2025 compiremo dieci anni e ci aspettano magici festeggiamenti e sorprese. Quindi, l’invito per tutti: don’t Blink. Occhi aperti, noi siamo pronti a stupirvi!”