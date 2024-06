La sociolinguista Vera Gheno ospite alla biblioteca di Chiusa di Pesio

La sociolinguista e traduttrice dall’ungherese Vera Gheno sarà ospite in biblioteca “E. Alberione” a Chiusa di Pesio. L’incontro è programmato per mercoledì 17 luglio alle ore 21 nel cortile della biblioteca in via Turbiglio 1, ingresso gratuito prenotazione consigliata al numero 0171-735514.

Vera Gheno presenterà il suo ultimo libro “Grammamanti” edito da Einaudi, un saggio per riflettere sul linguaggio di oggi, di come cambia rispetto al passato ma soprattutto come alcune delle regole ferree oggi sono totalmente ignorate e superate. Una contrapposizione tra grammamanti, ovvero chi ama la lingua in modo non violento, la studia e cosí comprende di doverla lasciare libera di mutare a seconda delle evoluzioni della società, verso i grammanarnazi ovvero coloro che sono convinti che le parole che usiamo siano sacre, immobili e immutabili. Per fortuna, malgrado la volontà violenta di chi le vorrebbe sempre uguali a loro stesse, le parole cambiano: alcune si modificano, altre muoiono, ma altre ancora, nel contempo, nascono.

Gheno ha collaborato per vent'anni con l'Accademia della Crusca. Dopo diciott'anni da contrattista in vari atenei, da fine 2021 è ricercatrice a tempo determinato all'Università di Firenze. Si occupa prevalentemente di comunicazione digitale, questioni di genere, diversità, equità e inclusione, molto attiva sui social prova a dare risposta a esigenze nuove rispetto alla rigidità accademica.

Durante la serata sarà presente la libreria per la vendita dei libri.