Traffico rallentato lungo la Sp7 per un incidente ai piedi dell’ospedale di Verduno

Traffico rallentato sulla Strada Provinciale 7, ai piedi del nuovo ospedale, all’altezza della zona artigianale al confine tra Roddi e Verduno, per un incidente che ha coinvolto due furgoni e un’automobile, quest’ultima finita nel fosso a lato strada.

Al momento non è nota la dinamica del sinistro come anche il numero e la gravità di eventuali feriti. Sul posto sono presenti i sanitari del servizio di emergenza 118 e i Carabinieri della locale Compagnia per i rilievi e la regolazione del traffico.