A San Chiaffredo di Tarantasca il 30 giugno si può donare il sangue

Un appuntamento importante vi attende questa presso il Salone volivalente dietro la parafarmacia: la donazione di sangue. In un periodo critico come l’estate, il vostro gesto di generosità può fare la differenza.



Il fabbisogno di sangue non conosce stagioni, ma durante l’estate le scorte diventano particolarmente scarse a causa delle vacanze e della ridotta affluenza di donatori. Per questo motivo, è fondamentale un impegno straordinario da parte di tutti noi.



Partecipare alla donazione di sangue è un atto semplice ma di enorme valore, che può salvare vite umane. Ogni donazione può aiutare fino a tre persone, offrendo speranza e supporto a chi ne ha più bisogno.



30 Giugno dalle 8:00 fino alle 11:30.

Prenotazioni: chiama o scrivi via whatsapp a 3485913973