Bra, in vacanza con il Caffè Letterario sul gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più”

Prendersi la libertà di leggere in pace è il regalo migliore che ci possiamo fare sotto l’ombrellone, all’ombra di un albero, tra un trekking e un tuffo, ma anche quando piove. Perché la pioggia si sa, può rovinare programmi e appuntamenti, ma quando cessa, che incanto il cielo!

Se non sapete da dove cominciare, nessun problema! Il Caffè Letterario di Bra è qui apposta con le recensioni dei libri suggeriti per l’estate (e non solo), pubblicate ogni giovedì pomeriggio sul gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più”, amministrato da Enrico Sunda.