Il centrodestra monregalese: “Finalmente un assessore di Mondovì che potrà rappresentare il territorio”

A seguito dell’ottimo riscontro conseguito durante l’ultima tornata elettorale, Paolo Bongioanni, capogruppo uscente di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, è stato nominato assessore regionale con deleghe a Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, Caccia e pesca.

“Esprimiamo grande soddisfazione e ci complimentiamo con Paolo Bongioanni – dicono Enrico Rosso, capogruppo consigliare del Centro-destra di Mondovì, e Rocco Pulitanò, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio -. Già le preferenze conseguite da Paolo hanno rappresentato il giusto riconoscimento al suo stile di fare politica, da sempre basato sull’ascolto e sul confronto con i cittadini, le Associazioni, le attività produttive. Finalmente Mondovì ed il Monregalese possono contare su un loro esponente in Giunta, come non accadeva da anni. Siamo certi che Paolo Bongioanni sarà un referente autorevole ed attento per tutto il territorio, saprà ascoltarlo come ha sempre fatto, rappresentandolo e portandone avanti le istanze, attraverso le importanti deleghe che ha ricevuto e non solo. Auguriamo a Paolo un buon lavoro, certi che con lui come rappresentante in Giunta regionale il nostro territorio saprà ulteriormente crescere”.