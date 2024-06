Al NUoVO di Cuneo torna l’AperiLeo "Un brindisi per Carletto"

Il Leo Club Busca Cuneo e Valli è lieto di annunciare il ritorno dell’apericena di beneficenza, l’AperiLeo, che si terrà giovedì 27 giugno al locale NUoVO di Cuneo (Via Parco della Gioventù, 12100 Cuneo CN), a partire dalle 19:30. Con un costo del biglietto di € 20 a persona, € 5 verranno devoluti per l’acquisto di una special-bike per Carletto, un ragazzo molto speciale la cui storia è un esempio di straordinaria determinazione e resilienza. Carletto, infatti, ha trascorso il primo anno di vita completamente immobilizzato in un letto, senza riuscire a muoversi, con un destino che sembrava segnato.

Tuttavia, grazie alla caparbietà dei suoi genitori e alla sua incredibile forza di volontà, Carletto ha affrontato numerosi interventi chirurgici e ha fatto progressi incredibili. Nonostante le previsioni mediche fossero scoraggianti, Carletto è riuscito a superare ogni aspettativa, dimostrando che con determinazione e coraggio, nulla è impossibile. Oggi, cammina e continua a ispirare chiunque conosca la sua storia. L'evento di apericena non sarà solo un momento di convivialità e solidarietà, ma anche un’occasione per partecipare ad una lotteria con numerosi premi, rendendo la serata ancora più speciale.

Prenotazione obbligatoria. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare: - Claudio: 335 583 0175 - Davide: 328 054 9202 - Alessandro: 340 290 0582 - Miriam: 391 773 7440 Non mancate a questo appuntamento di solidarietà e celebrazione della forza d’animo di Carletto. Vi aspettiamo numerosi!