Cuneo ancora attende la sala del commiato. Radicali: "Basta annunci, si concretizzino le promesse"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota prodotta da Lorenzo Roggia, segretario di Radicali Cuneo.



***



Abbiamo seguito con particolare attenzione l’ennesimo dibattito in Consiglio comunale sull’istituzione di una sala del commiato a Cuneo. Alle parole e alle promesse in questi anni ci siamo abituati: ne abbiamo sentite fin troppe nei numerosi incontri avuti con l’amministrazione dopo la consegna delle firme che abbiamo raccolto per istituire un luogo per il commiato laico.



Ciò a cui non ci abitueremo mai é l’incapacità di porre al centro il rispetto delle scelte individuali e, quindi, il porre come priorità quella di trovare finalmente uno spazio da adibire a sala del commiato, con decenni di ritardo, per dare dignità alle persone decedute che non credono e ai loro familiari. Manassero diminuisca gli annunci e concretizzi promesse.