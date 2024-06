Successo per la prima edizione della mostra estemporanea di pittura a Martiniana Po

Si è conclusa nel tardo pomeriggio di domenica 24 giugno la due giorni dedicata all’arte organizzata a Martiniana Po dall’associazione culturale Giovanni ‘Netu’ Borgna in collaborazione con il Comune.

La prima edizione della mostra estemporanea era intitolata “Scorci del paese dei piccoli frutti” con l’intento di fare rappresentare il paese noto per la coltivazione dei piccoli frutti.

Gli artisti classificati per la migliore opera, divisi in categorie, si sono aggiudicato i seguenti premi:

Per la sezione Ragazzi: 1° classificato 230 euro (in buoni acquisto); 2° classificato 130 euro (in buoni acquisto); 3° classificato 80 euro (in buoni acquisto); premio sezione bianco e nero 100 euro (in buoni acquisto).

Per la sezione Adulti: 1° classificato 400 euro; 2° classificato 250 euro; 3° classificato 150 euro; premio sezione bianco e nero 200 euro.

Si è classificata al primo posto Dolores Chinea, al secondo Antonella Ghio, al terzo posto Pasquale Landiscina.

Per la categoria juniores è stato premiato il giovanissimo Nicola Desco.

La giuria composta da esperti di prim'ordine che ha valutato con competenza e serietà i lavori artistici. Ci hanno onorato di farne parte Antonio Musiari, Bruno Giuliano, Luca Giuliano, Gianfranco Gallizio, Franco Giletta e Severino Scarazini.

Durante la due giorni dedicati all’arte a Martiniana Po, nella serata di sabato si è tenuto un concerto con la Big Band Jazz “Claudio & Chiara” di Cuneo che ha avuto un buon successo di pubblico.