Passione motori: dal salone di Torino alla guida in pista

Per chi abita dalle parti del capoluogo piemontese e ha nel sangue la passione per le ruote l’occasione è quantomai ghiotta. Infatti, dopo cinque anni, la città torna ad ospitare il Salone dell’auto. Si tratta di una grande manifestazione sportiva, che mette in esposizione auto d’ogni epoca. Perfetto per chi ama i motori, la loro storia, i grandi eroi del passato, nonché per chi adora fare reportage e documentarsi sul mondo delle auto. Come accade per i magnificenti eventi che riguardano le due ruote, vedi le prossime date di Eicma Milano 2024, anche questa esposizione è una calamita micidiale per chi è innamorato delle corse, dei record, dei motori e del mondo dei piloti.

Salone di Torino: date e programma

A quanto pare sarà un settembre a tutto gas in Piemonte.porterà la storica kermesse la Ruota d’Oro di Cuneo e poi tutti a Torino per il. Le date di quest’ultimo sonodello stesso mese. Il Salone sarà all’aria aperta e si svolgerà. Gli orari previsti sono. Il programma è ricco, perché si andrà ben oltre la semplice fiera espositiva.

I test drive in centro città

Sono previstidi bolidi da corsa e anche di auto elettriche e ibride. Inoltre, per i fanatici dei centauri sono in programma anchedelle due ruote da corsa. Un vero e proprio circuito a cielo aperto, quello che si estenderà

13 settembre: parate storiche e presentazione

Il programma è completo per ogni appassionato italiano. Nello specifico il primo giorno sarà quello fatto di parate pubbliche. Si partirà dalle carrozze, passando alle prime auto storiche, proseguendo con le auto più innovative e concludendo con quelle d’assetto sportivo.

14 settembre: Gran Premio di Torino

Il giorno dopo l’evento clou è ilche vedrà gareggiare le auto sportive in un percorso che da

Come accedere al Salone di Torino 2024

Sei qualcuno avesse già l’acquolina in bocca, ma si ritrovasse a fare i conti con il proprio portafoglio, ecco sappia che l’ingresso è gratuito e servirà solo scaricare sul sito ufficiale , dove sarà poi presentato ampiamente il programma. Farlo comporta vantaggi quali la possibilità di fare dei test di guida e di poter avere sconti importanti per i musei e i mezzi per raggiungere la città.

Molti fra gli italiani che visiteranno il Salone sono sicuramente fanatici dello sprint racing, dei tempi, delle gare e delle piste. E cosa c’è di più effervescente di una prova vera e proprio su strada?

Perché guidare una supercar sportiva in pista

E se questa prova su pista non fosse in autodromo qualunque, ma fosse possibile dentro alNon è un sogno, no! Per chi adora il piede calzato sull’acceleratore e si vuole confrontare con una guida sportiva di altissimo livello c’è l’occasione di provare il brivido di percorrere il circuito del Mugello con una supercar , scegliendo fra macchine potenti quali Ferrari, Mercedes, Audi, Aston Martin e tanti altri cavalli di razza dell’asfalto.

Chi ha già provato lo sa

. Ci si può emozionare a sfrecciare, staccare il cordolo, gestire l’auto e provare una sensazione che non capita tutti i giorni. Chissà quanti fra coloro che andranno al Salone a settembre vorrebbero provare un’esplosione di emozioni simili? Attenzione! Perché nel suo piccolo, anche grazie al programma che coinvolgerà il pubblico, anche a Torino sarà possibile guidare delle auto da corsa.