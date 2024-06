La Ruota d’Oro storica scalda i motori

Primavera: torna il sole, tornano le rondini e ritorna anche la Ruota d’Oro Storica con l’allegra brigata della Scuderia Veltro, impegnata come al solito ad organizzare la prossima edizione della rievocazione del “rally terribile”, declinato in chiave di mani- festazione per auto d’interesse storico collezionistico e che quest’anno spegne le 27 candeline a Cuneo il prossimo 7 e 8 settembre.

Siccome le buone abitudini non si perdono mai, il centro della kermesse è conferma- to nella centralissima Piazza Galimberti, ma quest’anno si prospettano grandi novità per tutti gli appassionati del mondo dei motori. Innanzi tutto, proprio per coinvolge- re il maggior numero di appassionati, quest’anno la formula della collaudata manife- stazione sarà sviluppata su due giornate dense di appuntamenti: il sabato, dopo la riuscita prova generale dell’anno scorso, sarà riservato ampio spazio ai motociclisti con il raduno in mattinata e la partenza del giro turistico a loro riservato; le autovet- ture si raccoglieranno su piazza nel pomeriggio, con le verifiche tecniche, la visita al centro storico cittadino riservato ai partecipanti e quindi un’anteprima serale delle prove di abilità, che assegnerà il Trofeo “Sandro Dutto”, istituito da quest’anno alla memoria di uno dei fondatori della rinata Scuderia Veltro Storica.

La giornata di domenica sarà interamente riservata allo svolgimento di quella che ormai può essere considerata a buon titolo una classica delle manifestazioni di rego- larità su pressostati, con partenza in mattinata alla volta delle Langhe cuneesi e rien- tro nel salotto buono del capoluogo nel pomeriggio per le premiazioni e i saluti ai partecipanti.

Tutti gli aggiornamenti dell’evento ancora in corso di definizione sulla pagina ufficia-

le www.ruotadoro.it oppure il sito nella Scuderia Veltro www.scuderiaveltro.it