Biblioteca di Alba, al via la rassegna "l'albero racconta..." dal 5 luglio

Quarta edizione per L’albero racconta…, la rassegna di spettacoli e laboratori per famiglie a cura della Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba. Quest’estate il Cortile della Maddalena accoglie una ricca proposta che prende avvio venerdì 5 luglio con un doppio appuntamento.

Alle ore 18.00 il cantastorie Luca Chieregato propone un laboratorio di scrittura creativa, da vivere insieme grandi e piccini, dal titolo “La scatola delle storie”: insieme immaginiamo cosa può esserci dentro la scatola, mescoliamo tutti gli ingredienti nati dalla nostra fantasia e poi componiamo una storia originale, da condividere e da raccontare.

L’età consigliata per partecipare è dagli 8 anni in su, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

La sera di venerdì 5 luglio, alle ore 21.00, Luca Chieregato porta sul palco del Cortile della Maddalena, lo spettacolo di narrazione “Chiedimi una storia”: un attore, un autore, un leggio, un pubblico che si siede e ascolta. Il desiderio di comunicare un’intimità e di condividere parole e racconti fa nascere tante storie, tutte diverse che spesso finiscono per parlare di noi, anche quando non ce lo aspettiamo. Ingresso libero, non occorre prenotare.

La rassegna prosegue con altri tre appuntamenti: venerdì 12 luglio, alle ore 21.00, la compagnia Teatro di Tela mette in scena lo spettacolo “La luna raccontò” liberamente ispirato a “La luna e i falò” di Cesare Pavese, la storia dell’amicizia fra Cesare e Nuto e delle loro estati passate in collina; venerdì 19 e sabato 20 luglio la Biblioteca organizza per la prima volta l’evento “La notte dei pupazzi in Biblioteca”: tutti i bimbi sono invitati a portare in Biblioteca nella giornata di venerdì 19 luglio il loro peluche preferito e a lasciarlo ai bibliotecari. Il mattino seguente, sabato 20 luglio, possono tornare a prenderlo e scoprire le foto delle sue avventure notturne tra gli scaffali, ascoltando le storie ad alta voce dei volontari lettori. La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotarsi su bibliotecacivcadialba.eventbrite.com.

La sera di sabato 20 luglio, alle ore 21.00, arriva la compagnia Pandemonium Teatro con lo spettacolo “Cecco l’orsacchiotto”, le avventure e l’amicizia fra Tiziano, un adulto dall’animo fanciullo e Cecco, il suo orso di peluche. Insieme vanno a pescare, preparano torte e minestre di compleanno, partono per un viaggio sulla Luna e poi si fermano per un pic-nic… quanti giochi e quante esplorazioni da raccontare al pubblico! Ingresso libero, non occorre prenotare.

Nei giorni 5, 12, 20 e 23 luglio la Biblioteca resta aperta anche la sera, dalle 20.30 alle 23.00. In caso di maltempo gli appuntamenti si spostano in sala Beppe Fenoglio.

L’albero racconta… si inserisce nel più ampio programma di Cortile in festa, la rassegna curata dalla Biblioteca civica, dal Museo civico e dal civico istituto Musicale, che colora di eventi il Cortile della Maddalena fino al 28 luglio. Tutto il programma è consultabile su www.comune.alba.cn.it nella sezione Eventi.

Per informazioni: 0173 292468 – biblioteca@comune.alba.cn.it.