Domenica a Barolo un raduno di auto d'epoca: attese un massimo di 50 macchine

Una giornata immersi nel fascino delle terre del Barolo respirando aria vintage con le auto d’epoca. Domenica 30 giugno a Barolo è in programma il tradizionale raduno dedicato anche alle moto e non. Un evento inserito nel calendario del club delle Ruote d’Epoca di Villanova d’Albenga e organizzato in collaborazione con il Comune di Barolo per un massimo di 50 auto.

Gli equipaggi iscritti avranno la possibilità di visitare diversi luoghi grazie ad un interessante percorso turistico, culturale e gastronomico curato nei minimi dettagli da Massimo e Pierfrancesco Silvestro.

A fare da cornice al raduno il magnifico castello che domina l’ampio sistema di colline coltivate ad uve Nebbiolo che fu costruito nella sua prima fase attorno all’anno 1000.

I partecipanti al raduno scopriranno anche alcune curiosità a cominciare dal nome del paese che deriverebbe dal celtico “bas reul”, luogo basso, come di fatto è rispetto ad altri paesi della zona. All’interno del castello oggi ha sede l’Enoteca Regionale del Barolo, dove è selezionata la produzione più pregiata dei vini locali, di cui il re è sicuramente l’omonimo Barolo Docg. Un paese di personaggi illustri. Dei nobili Falletti marchesi di Barolo meritano speciale menzione i due ultimi : Ottavio Alessandro Carlo Falletti , morto nel 1828, senatore dell’Impero francese sotto Napoleone I, membro della R. Accademia delle Scienze, autore di un opuscolo critico sopra Vittorio Alfieri e di parecchie opere anonime; e il suo unico figlio Tancredi Carlo, morto nel 1838, autore anch’esso di varie opere, grande filantropo e caritatevole come il padre.

Il raduno di auto e moto d’epoca di Barolo è dunque un motivo in più per apprezzare e conoscere da vicino la storia di un paese tra i più rinomati della regione piemontese.

La giornata sarà caratterizzata dall’esposizione delle vetture e delle moto partecipanti, quindi dalla sfilata in corteo, dall’incontro con tutti gli equipaggi che si scambieranno informazioni e foto ricordo. Il ritrovo per tutti è in piazza Colbert alle 8 per l’iscrizione e la consegna dei gadget. Alle 11 è previsto l’aperitivo organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Roddi. Il pranzo invece è previsto presso la cascina Pian Polvere a Monforte d’Alba alle 13. Un’occasione per partecipare anche ad una lotteria con ricchi premi.