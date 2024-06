Cuneo, Manassero saluta la nuova giunta regionale: "Disponibili a collaborare sui temi centrali alla città"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera con cui la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero saluta l'ufficializzazione della nuova giunta regionale a guida Alberto Cirio.



***



Si apre un nuovo periodo politico-istituzionale che, come quello che si è appena concluso, ha di fronte a sé per il nostro territorio sfide importanti da affrontare, situazioni stantìe da risolvere, nodi irrisolti da sciogliere.



Penso in particolare a tre temi: il primo è certamente quello della sanità che attende risposte, regionali e nazionali, rispetto a un servizio che, nonostante i lodevoli sforzi del personale medico-ospedaliero, è diventato negli anni fragile e a tratti carente nel rispondere ai bisogni di salute dei cittadini. A questo si collega il tema dell’edilizia sanitaria, tanto sul fronte dei nuovi ospedali da costruire, quanto per gli edifici da riorganizzare e aggiornare.



Un secondo tema, che si contende per certi aspetti l’urgenza di avere soluzione, è quello dei collegamenti e dei trasporti, interni e internazionali. Il Piemonte è ormai bloccato verso la Francia; Cuneo è, da un tempo ormai troppo lungo, isolata anche verso la pianura.



Il terzo tema, dalle molteplici declinazioni, è quello delle sfide ambientali, le cui soluzioni richiedono politiche trasversali di sostenibilità.



A contribuire nel lavoro di rispondere a queste sfide, ci sono però potenzialità, capacità, competenze, di cui il Piemonte è ricco, in ogni Provincia, in ogni Città. Per questo, augurando a ciascuno di voi buon lavoro, auspico che il vostro percorso si snodi attraverso relazioni istituzionali costanti, momenti di confronto puntuali e aperti a tutti gli Enti della Regione. Cuneo è disponibile a collaborare e attende, non appena sarà possibile, di riprendere insieme in mano le questioni che la toccano più da vicino.