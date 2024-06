Ciclismo: Campionato Italiano Donne Junior, Racconigi Cycling Team al via con cinque atlete

Mancano solo tre giorni al tanto atteso Campionato Italiano Donne Junior, organizzato dal team Genoa Bike A.S.D. sulle difficili strade liguri.

96 i chilometri totali che le atlete in gara dovranno affrontare, spalmati sugli insidiosi saliscendi dell’entroterra della città di Genova.

La carovana rosa prenderà il via dal centro di Casella (GE) e toccherà le località di Montoggio, Casella, Savignone, Busalla, Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Pietrabissara, Rigoroso, Arquata Scrivia, Pratolungo di Gavi, Gavi, Serravalle Scrivia, Libarna, Arquata Scrivia. Rigoroso, Pietrabissara, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Busalla, Sarissola, Camarza, Crocefieschi, Nenno, Valbrevenna, Avosso e Casella. Il ritrovo è fissato per tutti presso la sede della ‘Croce Verde - Casella’, in via A. Moro a Casella (GE), dove alle ore 13:00 in punto verrà abbassata la bandierina a scacchi che darà il via alle ostilità.

L’atleta che vestirà la tanto ambita maglia tricolore dovrebbe tagliare il traguardo, collocato in via A. Moro a Casella (GE), attorno alle ore 16:00.

Il Racconigi Cycling Team, diretto dal team manager Claudio Vassallo con la preziosa collaborazione tecnica di Camilla Vassallo, Antonio Vassallo e Silvano Sannazzaro, schiererà ai nastri di partenza della prova tricolore la junior piacentina Arianna Giordani, medaglia di bronzo al recente “Trofeo Smania Idee Casa - Memorial Favaretto Franco & Davide” di Martellago (VE), quarta classificata a Ponte a Egola di San Miniato (PI), Bianconese di Fontevivo (PR) e settima a Bovolone (VR), la junior di Carpaneto Piacentino (PC) Alessia Sgrisleri, quinta classificata a “Pasqualando”, ottava al “Trofeo Fondazione Mario Gottardini - Trofeo Fercam” di Bolzano, decima al “Gran Premio Città di Mirano” e decima anche al “Trofeo Smania Idee Casa - Memorial Favaretto Franco & Davide “ di Martellago (VE), e le ragazze all’esordio della categoria junior: Dalia Buzzi, varesotta residente a Marzio, Sofia Cabri, modenese di Serramazzoni, e Silvia Ricciardi, medaglia d’argento nella prova della velocità a squadre ai recenti Campionati Italiani su Pista disputati a Firenze.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “CAMPIONATO ITALIANO DONNE JUNIOR” A CASELLA (GE):

- Dalia Buzzi (Junior I° Anno, 30 Agosto 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Silvia Ricciardi (Junior I° Anno, 26 Settembre 2007)

- Alessia Sgrisleri (Junior II° Anno, 13 Settembre 2006)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Silvano Sannazzaro