Lavori sulla provinciale per San Giacomo di Entracque

Resta chiuso al transito per lavori fino a venerdì 28 giugno il tratto di strada provinciale 301 Entracque-San Giacomo di Entracque come già stabilito dall’ordinanza emessa dalla Provincia nei giorni scorsi.

La chiusura, dovuta all’intervento in corso eseguito dalla ditta Nordex Costruzioni Generali di Orzegna, è organizzata per fasce orarie per poter procedere ai lavori di posa dei cavi Enel in condizioni di sicurezza sia per le maestranze che per gli utenti stradali: prima chiusura: dalle ore 7,30 alle 12; seconda chiusura dalle 13 alle 18. Non esistono percorsi alternativi. E’ possibile transitare liberamente soltanto al di fuori delle fasce indicate, oltre a sabato e festivi. Il transito è consentito sempre a mezzi di soccorso, forze dell’ordine e Vigili del Fuoco.