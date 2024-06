A luglio torna la grande Festa D’la Madona dei Santi Coronati di Fontanelle

La manifestazione tra musica, buon cibo e divertimento inizierà venerdì 5 luglio con il servizio bar e cucina a partire dalle ore 19,30. I partecipanti all’attesissima festa potranno gustare salsiccia, spiedini abruzzesi (rostelle), patatine fritte e pasta amatriciana.

Alle ore 21, ad ingresso gratuito, ci sarà il concerto dei Beat Circus che proporranno al pubblico un vasto e coinvolgente repertorio rock n roll anni 60.

Sabato 6 luglio la festa prosegue con il torneo di beach volley dalle ore 14 e, alle ore 20, torna la grande cena tra i canali. Il menu proposto dai Santi Coronati prevede antipasto, paella e dolce, euro 22 bevande escluse ed euro 12 fino ai 12 anni. (Prenotazione entro mercoledì 3 luglio 2024 presso il bar Yenga e la Macelleria “Da Davide”.) Alle ore 21,30 la festa continua con la musica occitana dei “Quba libre trio”.

Domenica 7 luglio torna la terza edizione del raduno di Vespa D’la Madona. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della mitica due ruote che ha fatto la storia dell’Italia che inizierà alle ore 9 con il raduno in piazza per l’iscrizione e la colazione.

La partenza del tour si terrà alle ore 10 e prevede un percorso di circa 42 km fra i boschi e le colline attorno alla frazione nei comuni di Boves, Chiusa Pesio e Peveragno.

Alle ore 11.30 piccola pausa per un gustoso agriaperitivo e poi ripartenza dl tour fino alle 13, ora in cui sarà servita la polenta. Alle ore 14 premiazione della Vespa più vecchia, del pilota più anziano e quello più giovane. Quota di iscrizione euro 20 pilota e 15 passeggeri. Gadget ai primi 120 veicoli. Gradita ma non obbligatoria la conferma della presenza. Info: 333 9942059 – 347 445100. Tutti i mezzi devono essere conformi al codice della strada.