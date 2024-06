Il lieto fine dell'84enne ritrovata a Diano d'Alba. Il sindaco Ezio Cardinale: "Un grandissimo lavoro di squadra"

L'emozione è ancora tanta, mista a un po' di commozione e adrenalina che ha faticato a scendere per tutta la notte. La vicenda dell'84enne che si era persa nella campagne di Diano d'Alba e che poi è stata ritrovata, ieri pomeriggio, sana e salva, è diventata anche una bella vittoria di comunità, di altruismo, di condivisione e di organizzazione.

Per il sindaco, Ezio Cardinale, ex poliziotto in pensione, c'è stato un grande coinvolgimento emotivo: "Come sindaco e come referente della Protezione civile comunale sono responsabile della sicurezza dei miei cittadini, responsabilità che sento in modo particolare anche in ragione di quella che per tutta una vita e sino a poco tempo fa è stata la mia dimensione professionale".



Il primo cittadino nelle scorse ore ha sentito il figlio della donna, che è ricoverata a Verduno. "Mi ha detto che sta bene, compatibilmente con l’età e con quanto accaduto. È ancora affaticata e disidratata. Appena possibile andrò a trovarli di persona".



Lunghissima la lista dei ringraziamenti stilata dal sindaco anche con un post sui social: "Ai cittadini di Diano e non che, in gran numero, bambine e bambini compresi, hanno collaborato con il militari dell'Arma dei Carabinieri dianesi e locali, e le volontarie e i volontari della Protezione civile dianese e dei comuni limitrofi alle ricerche della signora immediatamente dopo l'allontanamento dai suoi cari, a piedi, con mezzi e veicoli di vario genere, con droni, fino a tarda notte. Al personale dei Vigili del Fuoco che ha partecipato alle ricerche 'a terra', di giorno e di notte, ai loro elicotteristi, ai loro 'dronisti', ai loro cinofili. Al personale della Croce Rossa e della Croce Verde che ha effettuato le ricerche anche con l'ausilio di cani addestrati per la ricerca di persone scomparse, che alla fine hanno fornito un aiuto molto importante al raggiungimento del meraviglioso risultato".



Il messaggio prosegue: "Un grazie al gruppo di speleologi, al personale medico e infermieristico, al personale della Guardia di Finanza. Un grazie agli appartenenti dell'Amministrazione comunale e ai dipendenti dell'Ente che hanno fornito collaborazione assoluta in numerosi e vari modi per la risoluzione del problema".



Tra le varie associazioni citate, Cardinale aggiunge l’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Cuneo, il cui nucleo cinofilo con i cani Ich, Nutella e Logan avrebbe effettuato il ritrovamento della donna, insieme ai carabinieri e ad alcuni volontari che poco prima avevano trovato la borsetta dell'anziana.