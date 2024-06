Florovivaismo, Bergesio (Lega): norma fondamentale per normare settore strategico

“Approviamo oggi un provvedimento necessario. Dopo tanti anni, si va a normare un settore strategico per il Made in Italy e per l’agricoltura italiana, che chiede di essere ascoltato. Fondamentale per la sopravvivenza della categoria il sostegno agli eventi fieristici, per cui prevediamo un investimento e un Fondo nazionale, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024. Previsto anche un piano programmatico del settore, di durata quinquennale, e la predisposizione di un sistema di rilevazione annuale dei dati e la creazione di piattaforme logistiche per macroaree. Come Lega, continueremo a chiedere risposte concrete, quelle che il governo sta dando, per combattere le decisioni spesso ingiuste e incomprensibili delle istituzioni europee nei confronti delle nostre aziende, a favore invece di grandi gruppi che vorrebbero appropriarsi delle nostre eccellenze e tradizioni. Bene dunque questo primo passo, confidando presto nell’emanazione dei decreti attuativi”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura, intervenendo in dichiarazione di voto sul ddl di delega al governo sul florovivaismo.