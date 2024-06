The Stone: due portacolori della Trivivi Sport Fossano tra i 150 triatleti in gara

150 triatleti si preparano per l’edizione 2024 di The Stone, il triathlon estremo full distance d’alta quota organizzato da TriO Events in partnership con Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Ponte di Legno e Comune di Sulzano.

Lago d’Iseo, Valle Camonica e Ponte di Legno saranno, ancora una volta, gli spettacolari scenari attraverso cui si districherà l’avventuroso viaggio.

Al via anche due portacolori della Trivivi Sport Fossano, Giuseppe Garbarino di Villanova Mondovì ed Alessandro Prato di Cuneo.

Attesi atleti da Germania, Svezia, Austria, Ungheria, Belgio, Francia, USA, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Gran Bretagna, Sud Africa e, ovviamente, Italia.

LA GARA

Sabato 29 Giugno, alle ore 4 del mattino, avrà inizio la sfida titanica su distanza Ironman dalle acque del Lago d’Iseo fino ai 2.600m slm di Passo Paradiso. Venti ore per chiudere questa classica full distance: 3.8 km a nuoto, 175 km in bici, tra le province di Brescia e Sondrio con il superamento dei tre infernali passi Aprica, Mortirolo e Gavia, e, infine, 39 km di corsa sui sentieri sterrati dell’alta Valle Camonica.

Domenica 30 giugno, alle ore 11.30 in piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno, sarà celebrata la solenne cerimonia di premiazione che coinvolgerà tutti i finisher. L’uomo e la donna più veloci entreranno, inoltre, a far parte dell’albo d’oro della manifestazione.