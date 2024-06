La Radiologia dell'ospedale di Savigliano ha un nuovo osteodensitometro

Inaugurato giovedi 27 giugno un nuovo osteodensitometro presso la Radiologia dell’ospedale di Savigliano. Il macchinario, del costo di circa 30 mila euro, sostituisce la vecchia macchina già dismessa ed è utilizzato per la cosiddetta MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata), che è un esame di cui ci si avvale per valutare lo stato di salute delle ossa. Serve a determinare se la densità minerale si è ridotta e se è già comparsa l’osteoporosi. Si rivela dunque utile soprattutto per le donne in menopausa, che sono ritenute i soggetti più a rischio di demineralizzazione ossea, poiché consente di identificare la malattia in fase precoce, in genere dopo i 65 anni o per determinate patologie accertato dallo specialista.

Dalla prossima settimana sarà possibile prenotare, tenendo conto che l’Asl dovrà smaltire prenotazioni che si sono accumulate a seguito della dismissione del vecchio osteodensitometro e del tempo resosi necessario per installare ed avviare l’attuale.

All’inaugurazione era presente il Primario di Radiologia Giulio Salmè (insieme alla coordinatrice della Radiologia dell’Asl Tiziana Bozzone): “Ringrazio la Direzione Generale che dimostra sempre una particolare sensibilità sul tema dell’innovazione tecnologica. Abbiamo in casa la nuova TAC 128 banchi e ne arriverà un’altra a fine anno. Tecnologie che ci consentono di ridurre i tempi dell’esame e migliorare la qualità delle immagini.”

Hanno inoltre partecipato per l’Asl il direttore generale Giuseppe Guerra e il direttore sanitario di Presidio Mariarosa Telesca. Per il Comune: il sindaco Antonello Portera, il vice Federica Brizio e l’assessore Rocco Ferraro.