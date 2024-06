Mondovì, amministrazione e As.Com. incontrano i commercianti: al centro, i lavori al Borgheletto

Il prossimo 2 luglio alle ore 21 presso la sede dell’As.Com. Monregalese di piazza Roma 2, l’Amministrazione comunale e la stessa As.Com. incontreranno i commercianti per presentare loro la conclusione dei lavori del “Borgheletto” e per pianificare in maniera congiunta l’inaugurazione degli stessi, prevista per il prossimo 19 luglio in occasione del concerto in piazza San Pietro di Ernia e Christian Liguori, inserito nell’ampia programmazione estiva di “Movì”.



Un momento di ascolto e di confronto condiviso, volto a rilanciare sinergicamente il centro storico di Breo, interessato in questi anni da importanti lavori di riqualificazione urbanistica.