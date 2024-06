Savigliano: intitolata al professor Cravarezza la nuova sala parto dell'ospedale

Inaugurata e intitolata a Francesco Cravarezza, giovedi 27 giugno la nuova sala parto ristrutturata con il contributo di un anonimo donatore, con il quale ha fatto da tramite l’associazione Amici dell’Ospedale di Savigliano. La donazione ha appunto l’obiettivo di ricordare l’ex Primario di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Savigliano.



Il nuovo locale è stato messo a nuovo, con l’acquisizione di una vasca di ultima generazione per il parto in acqua. “L’acqua è un analgesico naturale, consente alla donna che lo desideri, di partorire in un ambiente positivo per lei e per il bambino”, spiega il direttore della struttura Luciano Chiarolini.



All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Savigliano Antonello Portera, il vice sindaco Federica Brizio, l’assessore alla Sanità e all’ospedale Rocco Ferraro. Il neo presidente degli ”Amici”, Valerio Maccagno, ha scoperto la targa, ricordando le volontà del donatore.



Il direttore generale Giuseppe Guerra (presente con il direttore sanitario di Presidio Mariarosaria Telesca e della Pediatria Eleonora Basso) ha sottolineato l’importanza di rendere più disponibile e strutturato il parto in analgesia.