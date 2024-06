Cuneo, vigili del fuoco e Municipale in via XVIII Aprile: recuperati due operai da un cestello elevatore inceppato

Intervento dei vigili del fuoco a Cuneo, nella mattinata di oggi (venerdì 28 giugno).



Coinvolti due uomini rimasti incastrati e appesi mentre si trovavano al lavoro su di un cestello elevatore in via XVIII Aprile. Non risultavano feriti ma soltanto, appunto, bloccati.



Sul posto i vigili del fuoco della centrale del capoluogo con autoscala e una squadra SAF, oltre alla polizia Municipale che ha bloccato il traffico in entrata per alcuni minuti.