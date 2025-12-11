Auto esce di strada e si cappotta a Bernezzo: un giovane ferito in modo grave

Incidente stradale a Bernezzo nella notte, poco dopo la mezzanotte, nei pressi della rotonda delle torrette, uscendo dal paese.

Un'auto è finita fuori strada e si è capottata. A bordo c'erano tre giovani, uno dei quali è risultato ferito in modo grave. Meno preoccupanti le condizioni degli altri.

Tutti si trovavano già fuori dall'auto una volta arrivati i vigili del fuoco, primi a intervenire in loro soccorso in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.



L'intervento della squadra dei vigili del fuoco di Cuneo, uscita alle ore 00.17, si è concluso dopo circa un paio d'ore.