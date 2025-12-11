 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 11 dicembre 2025, 07:52

Auto esce di strada e si cappotta a Bernezzo: un giovane ferito in modo grave

L'incidente poco dopo la mezzanotte. Meno preoccupanti le condizioni degli altri due ragazzi presenti a bordo Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Incidente stradale a Bernezzo nella notte, poco dopo la mezzanotte, nei pressi della rotonda delle torrette, uscendo dal paese.

Un'auto è finita fuori strada e si è capottata. A bordo c'erano tre giovani, uno dei quali è risultato ferito in modo grave. Meno preoccupanti le condizioni degli altri.

Tutti si trovavano già fuori dall'auto una volta arrivati i vigili del fuoco, primi a intervenire in loro soccorso in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

L'intervento della squadra dei vigili del fuoco di Cuneo, uscita alle ore 00.17, si è concluso dopo circa un paio d'ore.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium