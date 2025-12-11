 / Cronaca

Cronaca | 11 dicembre 2025, 14:17

Autorimessa a fuoco a Fossano: lunga colonna di fumo nero

Sono in conclusione le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della struttura e dell'area da parte dei vigili del fuoco di Cuneo e Fossano

Immagine di repertorio

A Fossano incendio autorimessa di un condominio di tre piani in via Cuneo.

Fiamme in remissione e sotto controllo grazie all'intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Cuneo con aps e autobotte e aps dei volontari di Fossano.

L'allarme intorno alle 11 di questa mattina, giovedì 11 dicembre.

All'interno non vi erano veicoli parcheggiati e i residenti erano già evacuati in autonomia prima che si sviluppasse una lunga colonna di fumo nero visibile a distanza.

Redazione

