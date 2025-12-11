 / Cronaca

Cronaca | 11 dicembre 2025, 14:30

Scontro tra due auto a Verzuolo in via Saluzzo: feriti i conducenti

Intervento dei vigili del fuoco di Saluzzo, intorno alle 13 di oggi, per liberare uno dei due. Sul posto anche 118 e carabinieri

Immagine di repertorio

Incidente tra due auto a Verzuolo, in via Saluzzo, nei pressi dell'incrocio per Falicetto, arrivando da Saluzzo.

Nello scontro, avvenuto intorno alle 13, sono rimasti feriti in modo lieve i due conducenti. 

Entrambi viaggiavano da soli a bordo delle rispettive vetture. In seguito all'urto, uno dei due conducenti è rimasto bloccato nell'abitacolo e per liberarlo e poterlo affidare alle cure del 118 si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Saluzzo.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

