Scontro tra due auto a Verzuolo in via Saluzzo: feriti i conducenti

Incidente tra due auto a Verzuolo, in via Saluzzo, nei pressi dell'incrocio per Falicetto, arrivando da Saluzzo.

Nello scontro, avvenuto intorno alle 13, sono rimasti feriti in modo lieve i due conducenti.

Entrambi viaggiavano da soli a bordo delle rispettive vetture. In seguito all'urto, uno dei due conducenti è rimasto bloccato nell'abitacolo e per liberarlo e poterlo affidare alle cure del 118 si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Saluzzo.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.