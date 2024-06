A Dronero il Concert Jouet con Paola Lombardo e Paola Torsi

Il 5 luglio a Dronero (CN), sotto l’Ala del teatro Iris, alle h 21:30, andrà in scena CONCERT JOUET, di e con Paola Lombardo e Paola Torsi e la regia di Luisella Tamietto. Si tratta di uno spettacolo comico musicale dove due personaggi bislacchi mettono in scena l’imprevedibile in un susseguirsi di situazioni al limite dell’assurdo con risvolti buffi e clowneschi.

La rassegna di teatro in piazza SÍ DI VENERE, organizzata da Santibriganti Teatro in collaborazione con il Comune di Busca (CN) e con il Comune di Dronero (CN), è giunta all’undicesima edizione e riconferma la sua vocazione accessibile con cinque serate a ingresso libero con affascinanti spettacoli di teatro strada per tutti i gusti.

L’approssimarsi diventa la regola, l’arrangiarsi l’assoluta normalità, ma d’altronde quando ci si sente pronti per un’esibizione? CONCERT JOUET è uno spettacolo teatrale e musicale bislacco, per voce e violoncello al femminile, al limite della precarietà e dell’imprevedibile, nel quale sono presenti incidenti con situazioni inevitabilmente comiche in un equilibrio costantemente in pericolo.

Un'esibizione strampalata che guarda al mondo dei personaggi clowneschi con fallimenti e riprese inaspettate fuorvianti, ma decisamente buffe e originali. CONCERT JOUET esordisce nel 2016 ottenendo da subito successo di pubblico e di critica. Selezionato dal Tofringe nel 2017, ha avuto numerosi riscontri di pubblico e critica. Nello stesso anno, ha effettuato oltre le 40 repliche. Da oltre 5 anni ha viaggiato per tutta la penisola, partecipando ad importanti festivals e rassegne teatrali e musicali. Nel febbraio 2018 ha vinto il premio del pubblico presso il teatro de LiNUTILE di Padova, premio sovvenzionato dal Comune di Padova e dalla Cassa di risparmio del Veneto.