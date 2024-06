Lunedì ad Alba passa il Tour de France. Ecco l'elenco delle strade chiuse

In occasione del passaggio ad Alba della terza tappa Piacenza-Torino del Tour de France 2024, la celebre corsa ciclistica francese che quest’anno per la prima volta inizia il percorso di gara dall’Italia, si ricorda che le strade del circuito cittadino saranno chiuse alla circolazione stradale dalle ore 12.25 alle ore 16.13 e comunque fino al passaggio dell’automezzo “Fine gara ciclistica”.

L’arrivo delle 22 squadre con 176 corridori nel Comune di Alba è previsto verso le ore 15.25 nella media oraria più elevata per poi raggiungere il comune di Torino verso le ore 17.17. Il passaggio della Carovana pubblicitaria, invece, è in programma alle 13.50.

E’ quindi istituito il divieto di transito veicolare e pedonale e il divieto di sosta lungo il seguente percorso, con provenienza dalla SP3 nel comune di Treiso:

- località Altavilla (inizio del centro abitato del Comune di Alba)

- viale Cherasca

- piazza Monsignor Grassi

- corso Michele Coppino

- via Don Alberione

- piazza Michele Ferrero

- corso Italia

- corso F.lli Bandiera

- corso Giacomo Matteotti

- viale Torino

- corso Canale fino al civico 119

La tangenziale albese rimarrà completamente percorribile tutto il giorno, garantendo gli spostamenti attraverso la città.

L’Amministrazione attiverà inoltre il Coc, il Centro Operativo Comunale, previsto per i grandi eventi e le emergenze, per coordinare tutte le realtà coinvolte, in particolare i componenti della Protezione civile, e garantire la massima sicurezza.

Intanto, in attesa del passaggio della terza e più lunga tappa del tour, le strade del circuito cittadino si tingono di giallo con striscioni e installazioni, mentre in piazza Michele Ferrero ogni sera andranno in scena giochi di luce.