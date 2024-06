Con il giuramento del sindaco Giancarlo Armando, si insedia il consiglio comunale di Tarantasca

Il nuovo consiglio comunale di Tarantasca si è ufficialmente insediato, con il sindaco Giancarlo Armando che ha prestato giuramento nella serata di ieri 27 giugno alle ore 19 presso la Sala Consiliare del Municipio. Presenti i consiglieri comunali di maggioranza eletti: Manuel Cesana, Dario Busso, Bruna Giordano, Dario Roasio, Claudio Tallone, Valerio Busso e Nicolò Bertaina.

Durante la cerimonia, è stata anche comunicata la composizione della Giunta per il prossimo quinquennio.

La Giunta Comunale sarà composta dai seguenti assessori:

- Bruna Giordano: nominata vice-sindaca, avrà deleghe all’Urbanistica, Edilizia, Istruzione, Cultura, Politiche Socio-Assistenziali e Trasporti.

- Dario Busso: Assessore all'Agricoltura.

Il capogruppo di maggioranza sarà Manuel Cesana, un giovane consigliere già presente nella scorsa legislatura, che ha ottenuto il maggior numero di preferenze durante le elezioni.

La formazione della Giunta è stata effettuata seguendo criteri di rappresentatività territoriale e omogeneità, al fine di garantire una governance equilibrata e inclusiva.

Nel prossimo Consiglio Comunale, verranno assegnate ulteriori deleghe ai Consiglieri Comunali, con l'obiettivo di renderli partecipi e attivi nella vita amministrativa del comune. Questa scelta mira a favorire una gestione condivisa e a coinvolgere maggiormente i rappresentanti della comunità nelle decisioni chiave per il futuro di Tarantasca.

Il sindaco Giancarlo Armando, attraverso una lettera ai cittadini, ha voluto ringraziare gli elettori per la fiducia manifestata nelle scorse elezioni. Ha sottolineato il forte senso di responsabilità che accompagna l'operato di tutti per il bene esclusivo della comunità, invitando a operare come un “buon padre di famiglia”. La parola "Sindaco" racchiude due significati: giustizia e insieme. La figura del Sindaco deve operare con giustizia ed equità tra i cittadini, insieme alla gente.

Il sindaco ha espresso l'importanza di lavorare per raggiungere traguardi e obiettivi prefissati con entusiasmo e determinazione, auspicando una proficua collaborazione anche con l'opposizione.

Presenti anche il gruppo di minoranza con il capogruppo Giacomo Allione e i consiglieri Simone Bosio e Silvia Fortunata Taricco. Si sono resi disponibili alla collaborazione, vigilando sui temi della trasparenza ed equità, promuovendo proposte e ascoltando le necessità dei cittadini.

Durante la seduta, il sindaco ha letto e presentato le linee programmatiche del mandato amministrativo, così come delineate in campagna elettorale.

Successivamente, sono stati eletti i componenti della Commissione Elettorale.

Per la Commissione Elettorale, sono stati eletti:

- Componenti effettivi: Valerio Busso e Claudio Tallone per la maggioranza, e Simone Bosio per la minoranza.

- Componenti supplenti: Dario Roasio e Manuel Cesana per la maggioranza, e Silvia Taricco per la minoranza.

Sono stati designati i Consiglieri componenti della Commissione per la Formazione degli Elenchi dei Giudici Popolari:

- Nicolò Bertaina per la maggioranza.

- Silvia Taricco per la minoranza.