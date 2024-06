Definita la nuova giunta e il consiglio regionale, Robaldo: "Pronti a collaborare per lo sviluppo della Granda"

“Sono orgoglioso di poter esprimere il compiacimento mio e di tutta la Granda a questa nuova squadra chiamata a lavorare nei prossimi anni per lo sviluppo del nostro territorio, nel più ampio ambito piemontese".



Parla così Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo, nella sua nota di saluto ai neo eletti assessori e consiglieri regionali "made in Granda".



"Sono convinto che tutti sapranno ben rappresentarci e sono pronto fin da subito, insieme ai colleghi del Consiglio provinciale, ad incontrare i neo eletti per portare avanti insieme, in piena sinergia e spirito di collaborazione, idee e progetti per il bene della Granda e del nostro Piemonte. Buon lavoro a tutti!”.