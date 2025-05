Tagli alla Provincia, Insieme si può: "Mentre la rete viaria provinciale richiede interventi urgenti e risorse certe, il Governo sceglie la strada opposta"

"Mentre la rete viaria provinciale richiede interventi urgenti e risorse certe, il Governo sceglie la strada opposta: tagliare in modo drastico proprio quei fondi che garantiscono sicurezza, collegamenti e vivibilità quotidiana nei territori".

Così il gruppo Insieme si può intervienein merito al taglio dei fondi destinati alla manutenzione delle strade provinciali.

"La notizia è semplice quanto grave: un taglio del 70% ai fondi per la manutenzione delle strade provinciali nel biennio 2025-2026, con prospettive di ulteriori decurtazioni del 50% fino al 2036. Tradotto: investimenti già programmati cancellati con un colpo di spugna, sicurezza stradale sacrificata in nome di tagli lineari - proseguono dal gruppo -. Altro che cura del territorio: qui siamo alla demolizione programmata. La Provincia di Cuneo perde quasi 7 milioni di euro solo nei prossimi due anni! Il grido d’allarme dei Sindaci, dei Presidenti di Provincia, di UPI, ANCI, UNCEM, di forze politiche e civiche di quasi tutti gli orientamenti è forte: è in corso un vero e proprio attacco ai territori.

É necessario che anche Saluzzo si unisca a questa voce. In questo scenario, l’Associazione “Insieme si può” esprime la propria totale contrarietà a questi tagli. Si tratta di una decisione centralista, miope e irresponsabile, che va a colpire non le grandi opere ma la manutenzione ordinaria e straordinaria: quella che garantisce ogni giorno la sicurezza dei cittadini, dei pendolari, degli studenti e delle imprese.

Per tali ragioni il nostro gruppo consigliare ha presentato un ordine del giorno urgente che verrà discusso nel prossimo consiglio comunale affinché tutte le parti politiche cittadine possano unirsi in una posizione pubblica e chiara, a difesa del nostro territorio".