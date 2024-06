Manta il sindaco Ivana Casale presenta la Giunta. Scintille al primo Consiglio comunale

Il primo Consiglio comunale di Manta, tenutosi ieri mercoledì 26 giugno si è svolto tra qualche scintilla, accesa nei confronti di Ivana Casale neo sindaco del paese, dal consigliere di minoranza Gianluca Arnolfo unico in consiglio della sua lista ‘Manta futura’ per la quale era candidato sindaco, supportato dall’ex primo cittadino di Manta Paolo Vulcano assieme ai due consiglieri Giuseppe Arrò e Giorgia Griotti facenti parte della lista ‘Rinnovamento nella tradizione 3.0’.

La sala consiliare del Municipio era gremita di pubblico e questo è stato anche un motivo di osservazione da parte di Arnolfo il quale auspicava che il Consiglio comunale di insediamento, in previsione proprio del gran numero di cittadini che partecipano alla prima seduta, fosse convocato in una sede più spaziosa.

Ma andiamo per ordine.

Il neo sindaco ha aperto la seduta elencando i nomi di tutti consiglieri, prima di maggioranza e poi di minoranza con i voti presi da ciascuno.

Siedono in Consiglio comunale per la maggioranza i consiglieri di ‘SiAmo Manta’ Pierfranco Margaria, Nicola Falco, Stefano Arnaudo, Marco Testa, Carola Serafino, Isabella Beccaria, Stefania Lasagno, Maura Cresto.

Consiglieri di minoranza sono: l’ex primo cittadino Paolo Vulcano, Giuseppe Arrò e Giorgia Griotti della lista ‘Rinnovamento nella tradizione 3.0’ assieme al consigliere Gianluca Arnolfo unico rappresentante della lista ‘Manta futura’ in quanto candidato sindaco.

La neo prima cittadina ha poi giurato sulla Costituzione indossando la fascia tricolore e a quel punto Arnolfo ha chiesto la parola che gli è stata data però solo alla fine della seduta tra il rammarico suo e della minoranza.

“Come previsto dall’ordine del giorno” ha detto la prima cittadina.

Casale ha poi reso noto il nome del vicesindaco Pierfranco Margaria che è stato il più votato in assoluto con 174 preferenze. A lui sono state affidate le deleghe all’Edilizia privata e urbanistica, Sanità, Sicurezza e viabilità, rapporti con gli enti e istituzioni.

Entrano in giunta Stefania Lasagno alla Cultura, Istruzione, Politiche sociali, Lavori pubblici e rapporti con le associazioni; Nicola Falco allo Sport e tempo libero. Ambiente eventi e manifestazioni e Stefano Arnaudo all’Agricoltura, Commercio, Industria e Artigianato.

Ivana Casale ha poi specificato che oltre alle deleghe attribuite agli assessore sua intenzione è stata quella di coinvolgere tutti i consiglieri di maggioranza a ciascuno dei quali è stata data una delega partendo dalla giovanissima Carola Serafino, 20 anni che si occuperà di Politiche giovanili; mentre Isabella Beccaria è al Turismo e Maura Cresto alle Pari opportunità.

Casale nel suo discorso di insediamento ha riassunto i punti principali del programma di ‘SiAmo Manta’ introducendoli con un preambolo: “Desideriamo dialogo aperto e costruttivo con i cittadini perché è la chiave per il futuro di Manta. Il nostro impegno è mettere al centro del nostro operato le esigenze e le proposte dei cittadini ascoltandoli e coinvolgendoli.

Uno dei nostri obiettivi principali sarà la valorizzazione della Cascinaia, - dichiara il sindaco - trasformandola in un centro aggregativo, culturale e turistico, capace di ospitare manifestazioni ed eventi. Dedicheremo particolare attenzione all'ambiente e al territorio, riqualificando aree verdi, parchi e giardini, tutelando l'ambiente e il paesaggio e la sicurezza del paese.

Vogliamo abbellire il centro storico rendendolo un'attrattiva turistica e commerciale, con interventi di riqualificazione urbana e rinnovamento dell'arredo urbano. Inoltre, la sicurezza a Via Roma sarà una priorità, con interventi mirati di viabilità e sorveglianza del territorio, supportati dalla polizia municipale".

Casale ha poi parlato di ampliamento dei servizi scolastici con particolare attenzione alla mensa, istituendo un controllo qualità e aprendo il doposcuola organizzato dall'Airone a tutti i bambini.

"Non dimentichiamo lo sport - conclude la sindaca Casale - riqualificheremo la palestra comunale con lavori previsti per settembre e creeremo nuove aree dedicate all'attività fisica e sportiva. Inoltre, istituiremo un Consiglio Comunale dei Ragazzi (Ccr) per coinvolgere i giovani nella vita amministrativa e realizzeremo percorsi di benessere per i cittadini”.

La presentazione del programma è stata messa ai voti e il consigliere Arnolfo si è astenuto.

Sono poi stati designati i capo gruppo: per la maggioranza Stefania Lasagno, per la minoranza Paolo Vulcano e Gianluca Arnolfo come consigliere indipendente.

La segretaria comunale Donatella Mazzotta ha coordinato le elezioni attraverso voto segreto dei rappresentanti della commissione elettorale comunale. Sono stati eletti rappresentanti effettivi: Marco Testa e Maura Cresto, per la maggioranza, mentre Giuseppe Arrò per la minoranza.

I supplenti sono Isabella Beccaria, Nicola Falco, e per la minoranza Gianluca Arnolfo.

I consiglieri eletti per gli elenchi comunali dei giudici popolari sono risultati per la maggioranza Stefano Arnaudo e per la minoranza Gianluca Arnolfo.

Il nuovo revisore contabile del Comune di Manta, nominato dalla Prefettura di Cuneo è il commercialista Giuseppe Greco.

A conclusione del primo incontro pubblico della nuova amministrazione comunale ha poi preso la parola Gianluca Arnolfo che ha sollevato alcune criticità procedurali relative alla convocazione del Consiglio e alla mancata affissione delle delibere.

Il consigliere di ‘Manta Futura’ dopo aver osservato alcune lacune formali relative alla prima convocazione a partire dalla sala municipale del Consiglio troppo piccola per ospitare tutti i cittadini presenti.

Arnolfo ha eccepito: “Della convocazione ufficiale del presente Consiglio è stata data notizia sull’Albo pretorio e sul sito del Comune solo il giorno prima, anche se il termine era formalmente rispettato in quanto lo Statuto comunale prevede che la pubblicazione debba essere fatta ‘almeno’ entro il giorno precedente. Siamo ben lontani - ha affermato con una vena di sarcasmo Arnolfo - dall’auspicato miglioramento della partecipazione popolare.

Inoltre gli avvisi di convocazione di questo Consiglio non sono stati affissi nella bacheche del paese, come si è sempre fatto in passato. Per informare i cittadini”.

Paolo Vulcano con i consiglieri del suo gruppo ha chiesto di verbalizzare come richiesto da Arnolfo, anche da parte loro questa comunicazione.

Da parte sua Casale ha risposto: “La legge prevedeva che c’era l’obbligo di pubblicare solo la delibera sul nuovo revisore, e che la data di convocazione del Consiglio era comunque stata pubblicata sui giornali locali e sui social del Comune”.

La seduta si è poi conclusa con i ringraziamenti da parte del sindaco a tutti i mantesi che hanno posto fiducia in lei e nella sua squadra.

“Ora è il momento di guardare avanti e lavorare assieme per il bene di tutti i mantesi. Perché Manta ha bisogno dell’impegno e delle idee di tutti. Sono pronta ad ascoltare e a collaborare con ciascuno di voi lavorando con il massimo impegno per il bene comune”.

Intanto il neo sindaco si sta organizzando per essere a tempo pieno in Municipio, come promesso agli elettori.