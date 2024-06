Piasco, dopo 15 anni di Roberto Ponte, inizia la stagione di Stefania Dalmasso

Le amministrazioni comunali della valle Varaita si tingono di rosa.

Dopo Isasca con Elena Vincenti, anche Piasco ha un sindaco donna, Stefania Dalmasso.

Ieri sera, giovedì 27 giugno, la neo sindaca ha prestato giuramento nel corso della seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale, scaturito dal voto dell’8 e 9 giugno.

Una seduta tranquilla, pur con qualche spigolosità manifestata dal candidato sindaco Giancarlo Panero sconfitto nelle urne, che – dopo dieci anni da sindaco di Verzuolo - a Piasco siede ora sui banchi della minoranza.

Assenti alla “prima” il vicesindaco Paolo Mattio, perché ricoverato in ospedale (ha seguito lo svolgersi della seduta in collegamento telefonico) e il candidato sindaco (ex vicesindaco con Roberto Ponte e ora in minoranza) Paolo Moro perché in vacanza.

Dalmasso, nel suo breve intervento di saluto, dopo aver ringraziato i piaschesi che hanno manifestato fiducia a lei e alla sua lista “Progetto Comune” ha auspicato un confronto costruttivo con la minoranza.

“Dopo la campagna elettorale, ora viene il tempo delle risposte. Sarò il sindaco di tutti, disponibile all’ascolto e ad accogliere suggerimenti. Non farò distinzioni – ha affermato - se non tra ‘costruttori’ e ‘distruttori’, attenta a valorizzare quanti vogliono il bene del nostro paese offrendo proposte e fattivo contributo”.

Panero, ha espresso polemicamente, alcune critiche riferite ancora alla campagna elettorale: “La democrazia è rispetto dell' altro, è stato così? Ho appreso che, come candidato sindaco, sono stato denigrato personalmente.

Ora dopo le tante parole fatte nella campagna elettorale dovete passare ai fatti. Noi – ha detto - accompagneremo le scelte condivise, correggeremo le scelte necessarie e faremo dura opposizione sulle scelte non condivise”.

Il capogruppo della minoranza, Flavio Fraire, ha lasciato a verbale un elenco di iniziative che il gruppo “Bene Comune” considera prioritari.

Su alcuni di questi temi la sindaca ha risposto a stretto giro di posta, spiegando che in questi primi giorni varie questioni sono già sul suo tavolo.

Dalmasso ha poi comunicato l’attribuzione delle deleghe.

A Paolo Mattio, suo vice, andranno: cultura, protezione civile, ambiente, aree verdi, personale e agricoltura.

A Silvano Paoletti: bilancio, frazioni, cimitero, tributi, servizi demografici e biblioteca.

La sindaca avocherà a sé le deleghe a: giovani, pari opportunità, sport, edilizia, turismo e commercio.