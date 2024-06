Parte il 19 luglio da Chiusa di Pesio il tour della Controvento Nomadi Tribute Band

Non è estate senza il ritmo della musica. Lo sa bene la band Controvento, che venerdì 19 luglio arriverà in concerto a Chiusa di Pesio, portando in dote i più grandi successi dei Nomadi.

L’attesa cresce per un live che si annuncia carico di intensità sonore, impegno sociale e denuncia, in un mix di solidarietà comune al gruppo di Novellara del mitico Beppe Carletti.

Fate un check per le informazioni relative a orari e luoghi degli eventi in continuo aggiornamento sulla pagina Facebook dei Controvento, dove il countdown è già iniziato.

Tutti appuntamenti gratuiti, da non perdere nel caso in cui siate in vacanza, ma perfetti per farci un salto pure se siete ancora al lavoro e avete voglia di fare festa.