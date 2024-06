Bra, modifiche temporanee alla viabilità per Tour de France

In occasione del passaggio sul territorio della terza tappa Piacenza-Torino del Tour de France 2024 a Bra, come da richiesta degli organizzatori per stazionamento di veicoli al seguito della carovana, dalle 12 di domenica 30 giugno alle 11 di martedì 2 luglio vigerà divieto di sosta e transito in piazza XX Settembre (area fronte Hotel Giardini), piazza Spreintenbach (secondo ingombro) e via Senatore Sartori (area fronte Ristorante Il Principe), come da ordinanza 264/24.



Info: Città di Bra – Polizia Locale

Tel. 0172.413744 – polizialocale@comune.bra.cn.it