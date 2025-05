Domenica la Granfondo Bra-Bra: previste alcune modifiche temporanee alla viabilità

Un’ordinanza provinciale e un decreto prefettizio regolamentano la viabilità nei Comuni interessati dal passaggio della 32° Granfondo Bra-Bra, in programma domenica 25 maggio con partenza da Pollenzo.

Per quanto riguarda il territorio del Comune di Bra, è prevista la temporanea sospensione della circolazione in concomitanza con la partenza della manifestazione ciclistica, ovvero dalle 8.30 alle 9.30 circa, dalla frazione Pollenzo e lungo la strada statale 231 in zona Borgo S. Martino, in strada Orti e in strada Montenero. Il traffico sarà nuovamente sospeso in occasione dell’arrivo, a partire dalle 11.30 circa e fino a termine manifestazione, sulla Strada provinciale 7, tra Pollenzo e Verduno. Sarà consentito il passaggio di mezzi di soccorso.

Personale del corpo di Polizia locale di Bra sarà presente sul posto per regolamentare il traffico.